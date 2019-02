Luís Filipe Vieira: "Este é o Benfica que não se verga"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa curta declaração após o dérbi de Alvalade, Luís Filipe Vieira garantiu que os reforços "estão no Seixal" e agradeceu a presença dos adeptos.

"Estamos imensamente gratos por estarem neste estádio a acompanhar a equipa. Este é o Benfica que não se verga e dia a dia vai construindo o futuro. Hoje foi mais um jogo, é treino a treino e lá chegaremos ao nosso objetivo. Ninguém nos vai vergar. Os reforços estão mesmo no Seixal, é importante que os benfiquistas estejam unidos à volta deste tema", disse o líder dos encarnados após a vitória do Benfica, 4-2, em Alvalade.

O suíço Seferovic (11 minutos) e os portugueses João Félix (36), Ruben Dias (47) e Pizzi (73), de grande penalidade, marcaram os golos dos "encarnados", enquanto o também luso Bruno Fernandes (43) e o holandês Bas Dost (89), de penálti, marcaram pelo Sporting.

Com este resultado, o Benfica, que terminou em inferioridade numérica, por expulsão de Vlachodimos (85), segurou o segundo lugar, com 47 pontos, a três do líder F. C. Porto, que empatou, 0-0, em Guimarães.

O Sporting segue no quarto lugar, a 11 pontos do F. C. Porto, a oito do Benfica e a sete do Sporting de Braga.