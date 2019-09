Luís Filipe Vieira: "Estou superconvencido que o Paulo Gonçalves vai ser ilibado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19, atualizado às 21:30 Facebook

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira abordou esta terça-feira as contas do clube, garantiu avançar para um novo mandato e o caso "E-toupeira". Sobre Paulo Gonçalves, o líder encarnado não tem dúvidas: "Estou superconvencido que ele vai ser ilibado".

"O meu grande sonho para o Benfica é continuar o trajeto que estamos a fazer. Neste momento, o Benfica tem a dívida completamente controlada. O Benfica tem outras prioridades também, como as infraestruturas. Todo e qualquer património que o Benfica tem estão completamente liquidados. Gosto de estar com os pés bem assentes. Nos últimos dez anos, ganhámos 17 títulos. O Benfica não pode entrar na destruição. O Benfica tem um projeto e não abdica dele. E foi assim que chegamos aqui", começou por dizer Luís Filipe Vieira em entrevista à TVI.

O presidente do Benfica abordou ainda a venda de João Félix, afirmando que o empresário Jorge Mendes ainda não recebeu a comissão. "O Jorge Mendes tem um preço, leva 10 por cento de comissões. Ele aparece porque quando a cláusula estava nos 60 milhões de euros, disse-lhe que se ele chegasse aos 120 milhões, ele ficaria com 10 por cento. O Jorge Mendes fez uma parceria com o empresário dele, Moreira de Sá. Ficariam com 10 por cento se alguém pagasse os 120 milhões a pronto. Curiosamente, ainda não recebeu a comissão. Há de recebê-la com tempo. O Benfica, no negócio João Félix, recebeu 90 milhões num dia e 30 milhões passados três dias", salientou, revelando que o F. C. Porto e o Sporting tentaram a contratação de Vinicius, um dos reforços dos encarnados.

"Houve mais dois clubes portugueses e um inglês que estiveram interessados nele. O Sporting e o F. C. Porto não o podem negar. Provavelmente, não tinham pedalada para o comprar e queriam um empréstimo. O Benfica antecipou-se. E não tem nada a ver com Jorge Mendes. Paguei a comissão ao António Teixeira, um empresário brasileiro. O Jorge Mendes estava perto de mim, mas não tinha nada. Foi uma decisão minha".

Sobre o caso "E-toupeira", o líder do Benfica, que assumiu que vai avançar com uma nova candidatura à presidência no final do mandato, disse estar convencido da inocência de Paulo Gonçalves: "Sobre Paulo Gonçalves, sei apenas o que leio nos jornais. Sou amigo dele, foi e é um extraordinário profissional, que deu muito ao Benfica. Vai enfrentar o julgamento e estou superconvencido que vai ser ilibado. Não colocou em causa o nome do Benfica. No julgamento veremos. Acha que ele consultou os processos dos adversários? Pessoalmente não sei de nada. A justiça vai funcionar e veremos o que lhe acontece. Todos querem julgá-lo. Havia coisas que ele fazia e não dizia a ninguém. É um grande profissional", concluiu.