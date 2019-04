Luís Filipe Vieira garante continuidade de Bruno Lage

Luís Antunes e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:15, atualizado às 17:35 Facebook

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, garantiu esta terça-feira que Bruno Lage será o treinador do clube encarnado na próxima época "independentemente do que aconteça até maio".

Estão desfeitas as dúvidas. Luís Filipe Vieira garantiu, esta terça-feira que, independentemente do que acontecer até maio, Bruno Lage continuará a ser o treinador da equipa encarnada. "Há muita especulação, mas o que posso garantir é que só pensamos em ser campeões e que vamos lutar por isso até à última. Independentemente disso, Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época", começou por dizer o treinador do Benfica, deixando outra garantia relativamente aos jogadores.

"O Benfica tudo irá fazer para não sair nenhum jovem da formação. Posso mesmo dizer que não vai sair ninguém. Existe especulação, eu percebo, mas é contraditório ter uma estratégia e mudar a meio do percurso. Vamos lutar para não sair ninguém. É assim que queremos consolidar o projeto e não vou abdicar. Quando anunciei a mudança de paradigma, todos os anos vamos consolidando. Serão cinco, seis ou sete titulares da formação no futuro", atirou.

Questionado sobre a renovação de contrato de Samaris, Luís Filipe Vieira sublinhou que a prioridade "é o Benfica" e abordou a conquista de um título europeu: "O Benfica tem de ter capacidade e argumentos para segurar os jogadores", concluiu.