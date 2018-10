Luís Filipe Vieira: "António Simões mentiu"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:49 Facebook

Luís Filipe Vieira garantiu, esta terça-feira, que nunca quis vender Rui Vitória e garantiu que, por ele, o técnico dos encarnados mantém-se até ao fim do contrato.

"Não era a minha intenção vender Rui Vitória. Quando fazemos um contrato com o treinador é para cumprir. E assim será. É estranho uma conversa destas ser revelada. Na altura houve uma proposta por Rui Vitória e mostrámos as condições. Cláusula? Já tinha havido conversações entre eles todos e, caso o Rui Vitória quisesse sair, o Benfica não ia impor barreiras", disse em entrevista à TVI, assegurando a continuidade de Rui Vitória até ao final do contrato.

"Há uma grande injustiça com o Rui Vitória. Em dois anos conquistou seis títulos. Não somo invencíveis e, na época passada, não estivemos tão bem. Mas é passado. O Rui Vitória tem feito um trabalho incrível e consegue ter sempre um plantel competitivo. Tem um trabalho fantástico na formação e é um projeto que o Benfica quer manter. O Rui Vitória é o homem certo para o projeto do Benfica. Por minha vontade, garanto que será treinador do Benfica até ao fim do contrato. Tem havido multa critica e ele não merece", prometeu, revelando a renovação de João Félix.

"O Benfica vive pelos próprios meios e quer ser completamente independente. Neste momento, tem jovens e continua a investir nos centros de estágio. O Benfica não pode abdicar desta estratégia e o Rui Vitória é o treinador mais indicado para este projeto. Ele tem previsto lançar mais três jogadores e João Félix vai renovar. O Benfica não pode depender de um resultado menos bom. O Benfica tinha tendência para o suicídio e não poderá fazer o que fez no passado", disse, não descartando o regresso de Jorge Jesus.

"O futuro não se sabe. A única coisa que eu posso dizer é que somos amigos e costumamos falar e nunca estivemos genuinamente zangados. Substituir o treinador nesta altura é muito arriscado. Eu compreendo os adeptos mas é na hora da derrota que precisamos dos adeptos", afirmou o presidente do Benfica, abordando a demissão de Paulo Gonçalves e deixando uma garantia.

"O Paulo Gonçalves é da confiança do Benfica e da minha. No primeiro momento, não sabíamos de nada e não teve qualquer acusação e decidimos por unanimidade a continuidade. Num segundo momento, quando foi constituído arguido e foi por vontade própria que foi embora. O Benfica perdeu um grande profissional. E deixo uma garantia: tudo o que o Benfica ganhou foi dentro de campo e com muito suor. Se for provada corrupção do Benfica, demito-me na hora. Sempre defendi a verdade desportiva", atirou.

"Alguém entrou na caixa de emails do Benfica. Mais grave do que isso, foi o que se expôs da vida dos funcionários do Benfica. Não estão lá ofertas de dinheiro ou prostitutas para ninguém", afirmou, antes de abordar a despedida de Luisão.

"O Luisão tem 15 anos, é um grande capitão do Benfica e é o meu companheiro de viagem. O único que conhece a miséria que havia e a fartura que há hoje. Falamos os dois, falamos com o treinador e não há mais nada a fazer. Rescindiu o contrato. O Luisão devia ter uma atenção especial, não jogava e o próprio disse-me que não se sentia bem assim. Nunca houve problemas, é difícil haver problemas nesta casa. Quando ele me disse que queria acabar a carreira, não acreditei. Só levei a sério quando ele me começou a falar da forma como ele queria a festa de despedida", contou.

"Nunca fiz censura no Benfica nem vou ao canal do Benfica. Não vou falar muito de António Simões por respeito ao Benfica. Mas o Simões mentiu e tem de respeitar o Benfica e todos os profissionais desta casa. Eusébio só há um. Somos todos do Benfica. Devo ter sido o único presidente a apoiar os ex-jogadores em todas as situações. Eu não recebe lições do Simões nem de nenhum atleta do Benfica. Temos ajudado muitos os ex-jogadores e sem fazer publicidade nenhuma. O António Simões não tem o direito de fazer aquilo que fez na praça pública. Não foi ele que ligou para mim, fui eu que liguei para ele. Se ele tem algum problema com o Benfica, que o resolva no Benfica".