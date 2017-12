"O Benfica nunca procurou manipular a verdade desportiva"

JN Ontem às 19:57 Facebook

Luís Filipe Vieira emitiu, este sábado, um comunicado no site oficial dos encarnados, como forma de reagir à notícia que dá conta de uma investigação a um alegado caso de corrupção a envolver as águias no Rio Ave - Benfica de abril de 2016.

O líder máximo dos encarnados, que se encontra fora do país, garantiu este sábado que "nunca ninguém do Benfica comprou qualquer árbitro ou jogador de uma equipa adversária, ou em qualquer circunstância procurou manipular a verdade desportiva".

Luís Filipe Vieira assegurou, ainda, que "todas as vitórias resultaram apenas do mérito e do trabalho" do Benfica e falou em "campanha" montada pelos rivais.

"O que verdadeiramente está em causa em toda esta campanha negativa montada pelos nossos rivais é evitar a todo o custo que o Benfica conquiste o Penta. Porque, em desespero, necessitam de apresentar resultados para a sua própria sobrevivência", afirmou no site oficial do Benfica.

Recorde-se que foi este sábado noticiado que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita do Benfica a Vila do Conde, a 24 de abril de 2016, em jogo a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que os encarnados venceram por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.