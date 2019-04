Luís Filipe Vieira: "Queremos que sejam sete finais sem casos nenhuns"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:26 Facebook

No final da derrota com o Sporting em Alvalade, que ditou o adeus do Benfica à Taça de Portugal, Luís Filipe Vieira lamentou o resultado e salientou que a prioridade, agora, é o campeonato nacional.

"Quero agradecer aos adeptos que estiveram presentes no estádio e transmitir a todos os sócios e simpatizantes que, neste momento, não conseguimos um dos grandes objetivos que era a Taça de Portugal. Mas paciência. Não vale a pena comentar o que quer que seja. Achamos que fomos a melhor equipa na Luz e aqui [Alvalade] fomos a equipa que teve melhores oportunidades", começou por analisar o presidente do Benfica.

Que seja uma reta final limpa

"O objetivo, agora, é a Liga. Temos setes finais e queremos que sejam sete finais sem casos nenhuns tanto para o Benfica como para as outras equipas. Que seja uma reta final limpa. Arbitragem? Não falo. Estamos motivados e concentrados no principal objetivo que temos que é ser campeões nacionais", concluiu Luís Filipe Vieira.