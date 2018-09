Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai falar publicamente, esta quarta-feira às 20.30 horas, e deverá reagir às acusações do processo e-Toupeira.

O líder das águias vai falar pela primeira vez desde que a SAD do clube foi formalmente acusada no âmbito do processo.