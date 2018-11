Luís Filipe Vieira: "Rui Vitória continuará a ser nosso treinador"

Rita Salcedas Hoje às 20:05, atualizado às 20:46 Facebook

Twitter

Luís Filipe Vieira garantiu, esta quinta-feira, em conferência de imprensa sobre o futuro de Rui Vitória na Luz, que o técnico vai continuar nos comandos do Benfica.

É, para Vieira, o "homem certo no lugar certo". "Rui Vitória continuará a ser nosso treinador", começou por dizer. "É um treinador comprometido com a nossa estratégia, que lançou vários jovens", acrescentou, citando nomes como Renato Sanches e Gonçalo Guedes.

O Benfica vai continuar a ser comandado de dentro para fora

Lembrando o passado recente de Vitória na Luz, Vieira falou dos títulos arrecadados. "Nos primeiros dois anos, conseguiu ganhar seis títulos. Passámos sempre aos oitavos de final da Champions, no terceiro ano as coisas não correram pelo melhor e esta época não acabou", declarou o dirigente "encarnado", acrescentando que os dos últimos dois técnicos do Benfica - Rui Vitória e Jorge Jesus - ganharam 16 títulos em 10 anos. "É ver a quantidade de treinadores que os rivais tiveram", atirou, destacando a importância da "estabilidade das equipas técnicas" do clube. "O Benfica vai continuar a ser comandado de dentro para fora, há 17 anos que é assim, e é assim que se vai manter", continuou.

Decisão foi "muito amadurecida durante a noite"

Luís Filipe Vieira revelou que, após a reunião de quarta-feira, "praticamente havia uma decisão tomada" sobre Rui Vitória, mas diz ter meditado bastante durante a noite e decidido a continuidade do treinador. A decisão foi "muito amadurecida durante a noite" e depois comunicada ao técnico, com quem Vieira falou: "Quando o Rui Vitória chegou falámos, disse-lhe o que pensava do Benfica e da sua continuidade, e se ele estava preparado e motivado para continuar face ao que tinha acontecido nos últimos dias, pois parecia uma carta fora do baralho para a opinião pública. A responsabilidade assenta em mim."

Recentemente recusou uma proposta para ganhar 6 milhões de dólares

"Rui Vitória disse-nos que se por acaso abandonasse o Benfica, nunca iria pedir qualquer indemnização. Aliás, devo dizer que recentemente recusou uma proposta para ganhar 6 milhões de dólares", continuou, admitindo que "toda a gente é responsável" pela situação atual do Benfica, e não só Rui Vitória.

Questionado sobre se Jorge Jesus foi contactado para assumir o comando técnico do Benfica, face a uma eventual saída de Vitória, o presidente encarnado esclareceu que "Jorge Jesus nunca foi contactado" ou sequer "mencionado por si" para treinar na Luz. "Nunca se falou sobre ele vir para o Benfica neste momento. Ele poderá confirmar", disse, e acrescentou: "Não podemos contratar um treinador em 24 ou 48 horas. Quando for para contratar um treinador tem de ser uma decisão muito bem pensada e estudada."