Luís Filipe Vieira sobre agressões: "Se for verdade, lamento bastante"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, lamenta as alegadas agressões sofridas por Miguel Albuquerque, diretor das modalidades do Sporting, por parte de adeptos das águias.

"Se isso for verdade, lamento bastante", avançou o dirigente das águias, ao tomar conhecimento do sucedido, tanto mais que dentro de campo se assistiu a "um espectáculo digno e com fair-play".

"O nosso treinador e o do Sporting já deram uma resposta bastante grande e hoje [ontem] as duas equipas em campo souberam respeitar-se e a arbitragem soube respeitar os jogadores e eles próprios a arbitragem", acrescentou Luís Filipe Vieira, salientando ser preciso que "a coisas mudem também entre os adeptos".

"Compete-nos a nós dirigentes e intervenientes do espectáculo ajudar a que isso aconteça", finalizou o presidente benfiquista.