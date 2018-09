Luís Filipe Vieira: "Temos uma estratégia que causa inveja"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:42 Facebook

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, garantiu este domingo que tem a consciência tranquila e considerou que os encarnados têm sido "atacados" por fazerem "inveja a muita gente".

"Deram-se ao luxo de brincar com a saúde das pessoas, quando se chega a esse ponto... Alguém disse até que eu tive amnésia. Toda a gente sabe no seio do Benfica que há 15 anos que praticamente não tenho férias. O trabalho disso está à vista de toda a gente. Temos um património sem igual e uma estratégia que causa inveja a muita gente. Em vez de copiar, imitar e seguir os nossos passos, atacam-nos e entram por outros caminhos. Mas quanto mais atacam fora do campo mais força vamos ter. Queremos ganhar, ganhar, ganhar", começou por dizer o presidente dos encarnados.

Luís Filipe Vieira, que este domingo assistiu ao encontro da equipa feminina do Benfica frente ao Ponte Frielas, negou ainda qualquer suborno.

"Pirataria informática? Sobre esse tema brevemente iremos falar porque é muito profundo. A justiça tem de funcionar e há-de funcionar. Toda a gente sabe que fui arguido num ou noutro processo. Mas tenho a consciência tranquila em tudo o que fiz e ninguém pode apontar que estive com quem quer que seja ou onde quer que seja. Haja aquele que aponte que eu subornei quem quer que seja", concluiu, sem comentar a eventual saída de Paulo Gonçalves do clube encarnado.