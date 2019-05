Luís Filipe Vieira: "Vitória da verdade desportiva"

Hoje às 21:50 Facebook

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, afirmou, nesta quarta-feira, que as águias "foram a melhor equipa do campeonato. "O mérito é indiscutível, reconhecido, premeia o melhor futebol. É uma vitória da verdade desportiva", realçou, durante um jantar comemorativo da conquista do campeonato, que juntou dirigentes, treinadores, jogadores e funcionários, em Almada.

Sublinhou também que foi "a vitória de um projeto". "De uma visão e de um rumo que há uns anos defini como prioritário e como única forma de o Benfica, no futuro, poder competir com as principais equipas das cinco mais fortes ligas europeias", acrescentou.

Sempre com o foco sobre a equipa, falou de proezas. "O título foi ganho muito graças ao mérito destes fantásticos jogadores que num percurso histórico fizeram uma segunda volta arrasadora, igualando recordes históricos quanto ao número de golos marcados. Foi nosso o melhor marcador da competição. E nos seis jogos disputados com os nossos principais rivais, F.C. Porto, Sporting e Braga, vencemos cinco e empatámos apenas um". O próximo objetivo do líder do emblema da Luz é tornar mais forte a supremacia encarnada. "Com este título ganhámos cinco dos últimos seis campeonatos reforçando claramente a hegemonia do futebol português".

Bruno Lage voltou a ser elogiado. "Melhor do que ninguém, personificou o sentido do projeto do Seixal. A forma como conciliou a aposta nos nossos jovens talentos com a qualidade e a experiência de outros jogadores do plantel, mas também a coragem com que enfrentou este desafio, caraterizam uma força tranquila que merece um elogio muito especial. Obrigado".