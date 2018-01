Luís Godinho é o árbitro do Sporting-Vitória de Guimarães

Hoje às 11:24 Facebook

O árbitro Luís Godinho foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o jogo desta quarta-feira entre Sporting e Vitória de Guimarães.

O árbitro da Associação de Futebol de Évora vai ter José Braga e Valter Rufo como assistentes e Rui Soares como quarto árbitro, enquanto no vídeoárbitro (VAR) estará João Capela, segundo o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogo que encerra a 20.ª jornada da I Liga tem início às 21 horas.

Em caso de vitória, o Sporting, que tem 47 pontos, assume a liderança na Liga, na qual se encontra o F.C. Porto, com 49 pontos e menos um jogo disputado, faltando cumprir aos "dragões" a segunda parte do jogo com o Estoril Praia, interrompido ao intervalo.

Para os restantes jogos da I Liga, o árbitro Bruno Esteves, da Associação de Setúbal, foi nomeado para o jogo entre Boavista e Marítimo e para o Chaves-Vitória de Setúbal foi escolhido o árbitro António Nobre, da Associação de Leiria.