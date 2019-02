Luís Pinto é o novo treinador do Mirandela

Fernando Pires Hoje às 14:32 Facebook

Dois dias depois da saída de Rui Borges para o Académico de Viseu, está escolhido o novo treinador do Sport Clube Mirandela (SCM).

Trata-se de um Luís Pinto, um jovem técnico de apenas 29 anos, que começou a época como treinador principal da União de Leiria, a militar na série C do Campeonato de Portugal, mas acabou por sair logo após a segunda jornada da prova, ainda no mês de agosto.

Desde então, Luís Pinto estava sem clube e acabou por ser a primeira escolha do presidente da direção do Mirandela. Carlos Correia explica as razões da escolha. "É uma aposta num treinador jovem e ambicioso e do qual temos ótimas referências", diz.

O novo treinador do Mirandela afirma estar pronto para este novo desafio. "Será interessante, porque o Mirandela está a fazer um campeonato muito interessante e foi-me pedido para dar continuidade a esse trabalho e conseguir a melhor classificação possível. Também é uma oportunidade de dar continuidade ao que vinha a fazer em Leiria e que acabou de uma forma prematura, mas o futebol é mesmo assim e estou convicto que as coisas vão correr bem aqui", adianta Luís Pinto.

O novo técnico dos alvinegros adianta o que podem esperar os associados e simpatizantes do Mirandela até final do campeonato. "Será uma equipa que vai dar o máximo para dignificar a camisola que envergamos, em cada treino e em cada jogo, e vamos tentar ter um futebol empolgante que chame os adeptos ao estádio, para além de valorizar ao máximo os jogadores e a equipa técnica".

Está apresentado o sucessor de Rui Borges no comando técnico do Mirandela.

Luís Pinto, que tem apenas dois jogos como treinador principal da União de Leiria, no início da temporada, onde já tinha sido adjunto nas duas épocas anteriores. Antes disso, Luís Pinto tinha sido treinador-adjunto do Trofense.

O novo treinador do Mirandela já orienta o treino desta quarta-feira, tendo em vista o próximo jogo do campeonato, agendado para domingo, fora, frente ao Vilaverdense.