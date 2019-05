Luis Suárez operado ao joelho direito

Hoje às 19:26 Facebook

O futebolista do FC Barcelona Luis Suárez vai ser esta quinta-feira submetido a uma artroscopia ao joelho direito, para debelar uma lesão no menisco interno, anunciou o clube catalão no seu site oficial.

A cirurgia ficará a cargo de Ramon Cugat, médico especialista na patologia do joelho, sendo que o FC Barcelona só revelará o tempo de paragem do avançado após a realização da intervenção cirúrgica.

O internacional uruguaio vai falhar os derradeiros três jogos dos catalães, que, na quarta-feira, foram eliminados nas meias-finais da Liga dos Campeões, ao perderem por 4-0 no terreno do Liverpool, depois de terem vencido os ingleses por 3-0, na primeira mão.

Suárez, que soma 25 golos nas 49 partidas disputadas esta temporada, não será opção nos jogos com Getafe e Eibar, ambos na Liga espanhola, e Valência, na final da Taça do Rei de Espanha.

O uruguaio é o terceiro melhor marcador da Liga espanhola, com 24 golos, os mesmos do francês Karim Benzema, do Real Madrid, sendo apenas superado pelo companheiro de equipa Lionel Messi, que tem 34 e lidera a tabela dos 'artilheiros' de 'La Liga'.