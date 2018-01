Luisão adere à moda do "que tiro foi esse" nas redes sociais

JN Hoje às 17:56, atualizado às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Através do Instagram, o capitão do Benfica, juntamente com a família, aderiram à moda de uma das músicas do momento no Brasil.

Com quase 50 milhões de visualizações no Youtube, a música "que tiro foi esse", de Jojo Todynho, tornou-se viral no Brasil. Desde o lançamento, várias figuras públicas gravaram vídeos simulando ser atingidas por disparos, já que a música começa com o disparo de dois tiros.

Luisão, central e capitão do Benfica, foi o mais recente a aderir à "moda". Através do Instagram, o jogador encarnado não quis ficar de fora da brincadeira.