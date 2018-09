JN Hoje às 00:56 Facebook

Twitter

O defesa Luisão está de saída da equipa do Benfica. O central brasileiro chegou a acordo para a rescisão do contrato, que terminava no fim da corrente temporada.

Ao que o JN apurou, está em cima da mesa a hipótese de Luisão continuar no clube, com um cargo na estrutura encarnada, cenário sempre defendido por Luís Filipe Vieira.

Luisão, de 37 anos, está no Benfica desde a época de 2003/04. Renovou contrato no verão, mas ainda não fez qualquer minuto em campo. Tem a concorrência de Rúben Dias, Jardel, Lema e Conti.

A rescisão será feita por mútuo acordo.