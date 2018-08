Luisão: "Treino de não convocados feito"

JN Ontem às 23:12 Facebook

Luisão, que perdeu o estatuto de titular na equipa principal do Benfica, não seguiu viagem com a equipa para a Grécia, onde o Benfica vai, esta quarta-feira, defrontar o PAOK.

O central brasileiro não deixou de partilhar nas redes sociais o final do treino com os jogadores que não foram convocados para o embate frente à equipa grega, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

Recorde-se que Luisão, que chegou à equipa encarnada em 2003, já confirmou que esta será a última época enquanto profissional no Benfica.