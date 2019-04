Luiz Phellype garante vitória do Sporting na Madeira

Álvaro Gonçalves Hoje às 20:10 Facebook

O Sporting derrotou o Nacional, por 1-0, na Choupana. Luiz Phellype, aos 62 minutos, apontou o único golo da partida referente à 30.ª jornada do campeonato.

O Sporting venceu o Nacional da Madeira, por 1-0, e continua seguro no terceiro lugar do campeonato, aumentando, embora à condição, para seis pontos a vantagem sobre o Braga, quarto classificado.

Os leões atravessam a melhor fase de resultados na temporada e na Choupana, perante um adversário que procura fugir aos lugares de despromoção, conquistaram a nona vitória nas últimas dez jornadas, somando nesta altura sete triunfos consecutivos.

O jogo foi praticamente de sentido único na primeira parte, mas ao intervalo mantinha-se o 0-0 no marcador. O principal responsável foi Daniel Guimarães, guarda-redes dos insulares, que foi adiando o golo do Sporting, que surgiu ao minuto 62, por intermédio de Luiz Phellype... ao fim de 19 remates do conjunto comandado por Marcel Keizer!

O avançado, contratado ao Paços de Ferreira no mercado de inverno, faturou pela quarta jornada consecutiva, contando já cinco golos no campeonato com a camisola da equipa de Alvalade. Num lance de bola parada, o brasileiro correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Marcos Acuña e fez a diferença no jogo.

Até final, o Sporting manteve-se por cima da partida e conquistou três pontos que mantêm a equipa segura no terceiro posto, enquanto o Nacional somou a quinta derrota nas últimas seis jornadas, permanecendo em zona de despromoção.