Luka Jovic no Real Madrid rende milhões ao Benfica

Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de duas épocas no Eintracht Frankfurt, Luka Jovic foi esta terça-feira oficializado no Real Madrid. O Benfica, que tinha emprestado o avançado aos alemães, terá retorno financeiro.

O Real Madrid anunciou a chegada do internacional sérvio, de 21 anos, depois de uma época em que o jogador se afirmou, com 27 golos em 48 jogos, terminando a Bundesliga entre o lote dos terceiros melhores marcadores, com 17 tentos. O valor da transferência não foi revelado mas a imprensa espanhola garante que o negócio terá custado 60 milhões aos merengues, mais cinco mediante os objetivos.

"O clube blanco reforça-se com um avançado que esta época foi uma das grandes sensações do futebol europeu", escreve o Real Madrid, adiantando que o vínculo é válido por seis épocas, até junho de 2025.

Jovic, que chegou a defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga Europa, saiu dos encarnados para o Eintracht em 2017/18, com os alemães a ficarem com uma opção de compra na ordem dos seis milhões - que foi acionada -, a que acresceriam 20% de uma futura venda. O Benfica receberá agora, por isso, mais 12 milhões de euros.

O sérvio chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Estrela Vermelha, por cerca de 6,5 milhões de euros, mas, com poucas oportunidades, nunca se afirmou pelos encarnados, jogando apenas dois jogos na equipa principal.