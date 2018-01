Lumor a caminho do Sporting

Hoje às 18:40 Facebook

Lumor está a caminho de Alvalade. O lateral esquerdo do Portimonense vai ser reforço do Sporting, a troco do pagamento de 2,5 milhões de euros.

Face à saída de Jonathan Silva para a Roma, a título definitivo, Jorge Jesus apenas ficou com Fábio Coentrão como alternativa para o lado esquerdo da defesa.

Assim, a SAD dos leões avançou para a contratação do futebolista, de 21 anos. Nesta temporada, Lumor alinhou em 22 partidas do conjunto algarvio e foi sempre peça imprescindível para o treinador Vítor Oliveira.