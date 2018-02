Lumor fez primeiro treino no Sporting

Hoje às 19:09, atualizado às 19:10 Facebook

Lumor realizou nesta manhã de quinta-feira, em Alcochete, o primeiro treino com a camisola do Sporting. Contratado quarta-feira ao Portimonense, o lateral esquerdo recebeu as primeiras instruções do treinador Jorge Jesus.

Os leões pagaram 2,5 milhões de euros por metade do passe do futebolista, de 21 anos. Face à saída de Jonathan para a Roma, a SAD encontrou rapidamente uma solução. O acordo com os algarvios prevê um aumento da percentagem de compra do passe até 80%.

Os jogadores que foram titulares na partida frente ao V. Guimarães, na noite de quarta-feira, fizeram apenas trabalho de recuperação.