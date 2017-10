Lusitano Évora - F. C. Porto joga-se no Restelo

JN Hoje às 19:59 Facebook

O jogo entre o Lusitano Évora e o F. C. Porto, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, vai jogar-se no Estádio do Restelo.

O Campo Estrela, casa do Lusitano, foi chumbado na vistoria realizada pela Federação Portuguesa de Futebol, no início desta semana, e o Estádio do Restelo foi o escolhido para o embate entre o clube alentejano e os dragões, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, confirmou, esta quarta-feira, Nuno Rodrigues, presidente da SAD do clube eborense.

Nuno Rodrigues confirmou, ainda, que alguns sócios querem protestar e não ir ao jogo, mas o clube alentejano vê uma oportunidade única para os jogadores disputarem uma partida frente a um dos três grandes.

A partida está marcada para 13 de outubro, às 20.15 horas.