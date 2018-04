Lutador de MMA assassinado em casa

Hoje às 18:46 Facebook

Adriano Mamute, de 29 anos, foi assassinado, esta terça-feira, na sua casa em Belém, no Brasil, com um tiro na cara e facadas no peito. Ainda são desconhecidos os três homens que invadiram a casa do lutador brasileiro.

O lutador de artes marciais Adriano Sylberth Santana, mais conhecido por Mamute, foi assassinado dentro de casa, diante da mulher e do filho, com um tiro na cara e facadas no peito, segundo o GloboEsporte.

De acordo com a Polícia Civil, o lutador brasileiro encontrava-se em casa, quando abriu a porta a três homens, armados e com o rosto tapado. Mamute terá fugido para o quarto, onde se encontrava a mulher e o filho de 9 anos, mas os criminosos foram atrás dele. A vítima ainda pediu calma, mas foi atingido com um tiro no rosto. O atleta caiu no chão, ainda com vida.

Os assaltantes levaram os telemóveis de Adriano e da mulher e, quando se preparavam para sair, aperceberam-se que Mamute ainda estava vivo, voltaram, e aplicaram várias facadas no peito da vítima.

As autoridades estão a investigar o crime e já referiram que o lutador de MMA não estava a ser alvo de ameaças que possam estar relacionadas com o crime.