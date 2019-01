Lutadora do UFC reage a assalto e arrasa ladrão

Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma atleta brasileira do campeonato de luta livre UFC dominou um assaltante que a tentou roubar e a ameaçou com recurso a uma arma falsa.

Quem vê Polyana Viana na rua e não sabe que é lutadora, não fica receoso dos seus 1,70 metros de altura e cerca de 60 quilogramas. Poderá ter sido essa a razão que levou um homem a interpelar a brasileira, no fim de semana, num bairro em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e tentar assaltá-la. Tentar, sublinhe-se.

A abordagem do assaltante acabou com prejuízos para o próprio, que não recebeu a melhor reação de Polyana. Depois de ser violentamente agredido com socos e um pontapé, ficou calmo até que a Polícia fosse chamada, segundo dá conta a imprensa brasileira que noticiou o caso.

Polyana estava sentada à porta do condimínio onde vive, à espera de um carro, quando, num ápice, Max Gadelha Barbosa se abeirou para, segundo Polyana, lhe levar o telemóvel e colocar-se em fuga. Acontece que a atleta reagiu quando ouviu os passos do homem, que logo moldou o comportamento.

"Não parecia que ia mostrar a arma, só ia pegar e correr. Mas como eu me virei, ele sentou-se ao meu lado (...). Perguntou-me as horas, eu disse e olhei para ele um pouco assustada. Como vi que ele não se ia levantar, fui esconder o telemóvel na cintura. Quando ele viu, disse: "Não tentes nada que eu estou armado. Dá-me o telemóvel!" E colocou a mão em cima da arma", contou a atleta, explicando que se apercebeu que a arma não passava de um pedaço de cartão.

Foi aí que, percebendo que a distância a que se encontrava do assaltante era muito curta, Polyana decidiu reagir, golpeando-o com dois socos e um pontapé. E ainda o segurou antes de as autoridades chegarem ao local.

Imagens do estado em que o assaltante ficou foram captadas por transeuntes e partilhas nas redes sociais.