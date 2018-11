Luz fecha as portas em caso de novos arremessos para o relvado

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 22:18 Facebook

Adeptos benfiquistas atiraram tochas em Tondela. Mais arremessos que parem o jogo podem encerrar bancadas.

O Benfica arrisca jogar à porta fechada no Estádio da Luz caso haja nova paragem (interrupção ou atraso) num jogo na presente época, devido ao arremesso de objetos para o relvado, provenientes de adeptos encarnados. A última sanção do Conselho de Disciplina (CD), referente ao encontro com o Tondela, já puniu as águias numa lógica de comportamento "reincidente" - três tochas provocaram a interrupção do embate durante minuto e meio -, e deixou-as à beira de um cenário mais grave.

O CD aplicou o artigo 183.º, número dois, do regulamento disciplinar da Liga, que, em caso de reincidência (o conceito abrange as três épocas anteriores) sanciona o infrator com multa, nesta ocasião de 7650 euros.

A alínea seguinte do mesmo artigo, prevê que "se, no decurso da mesma época desportiva, o clube já tiver sido punido nos termos do número anterior, é punido com a sanção de realização de jogos à partida fechada, a fixar no mínimo de um e máximo de três". Um cenário que pode abranger as águias se os adeptos motivarem outro caso semelhante.

O risco será já do conhecimento dos simpatizantes benfiquistas. A claque No Name Boys publicou um post nas redes sociais a alertar: "Nada no relvado! O que nasce na bancada, morre na bancada!", escreveram os No Name Boys.

47 mil euros de multa

Nesta época, em apenas 10 jornadas da Liga, o Benfica já pagou praticamente 50 mil euros em multas. No total, 47 293 euros, na maioria devido ao mau comportamento dos adeptos.

A coima mais pesada foi a que resultou do último encontro, disputado em Tondela (17691 euros). O Boavista-Benfica, da segunda jornada, "custou" 11 515 euros aos cofres da SAD, mais do que os clássicos com Sporting (4957) e F. C. Porto (3559).

UEFA castiga

No plano internacional, o Benfica também tem sido visado. A UEFA puniu o clube com um jogo à porta fechada, em 2015 - sanção suspensa durante dois anos - devido aos incidentes com adeptos durante o jogo com o Atlético de Madrid, na capital espanhola. Simpatizantes lançaram "tochas" na bancada e atingiram uma criança.

Conselho de disciplina já pediu fecho

O Benfica defende-se atualmente num processo em que foi penalizado com um jogo à porta fechada, devido a reincidência no arremesso de objetos para o relvado, neste caso num jogo no Estoril, a 21 de abril. As águias recorreram e interpuseram uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto, que suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina.