Lyon vence Mónaco no último minuto

Um golo de Fékir, aos 95 minutos deu, esta sexta-feira, a vitória ao Lyon na receção ao Mónaco, de Leonardo Jardim, por 3-2, na abertura da nona jornada da Liga francesa.

Sem o capitão e melhor marcador, o colombiano Falcao, e Moutinho e Lopes no onze, o Mónaco não conseguiu criar muitas oportunidades e viu o Lyon dominar grande parte do encontro, tendo atirado três bolas ao poste, a primeira delas aos seis minutos, por Tousart.

O panamiano Mariano Díaz acertou de novo no ferro, aos nove minutos, após um erro de Subasic, mas conseguiu o seu sétimo golo na Ligue 1, dois minutos depois, ao responder a um cruzamento de Fékir.

Com um grande passe, Keita Baldé desmarcou Rony Lopes, aos 17 minutos, e o extremo português bateu o compatriota Anthony Lopes, fazendo o empate com um remate colocado.

Fékir recolocou os visitados em vantagem, aos 23 minutos, mas, aos 34, Lopes voltou a brilhar, ao tocar dentro da área para Adama Traoré fazer o 2-2, resultado que durou até ao intervalo.

No segundo tempo, um erro de Anthony Lopes, aos 56 minutos, quase deu o 3-2 ao Mónaco, e, aos 72, Díaz voltou a levar a bola ao poste num livre direto.

Quando ambas as equipas já esperavam o empate, Fékir fez o 3-2 no quinto e último minuto de descontos e impôs a segunda derrota no campeonato para o Mónaco, que na última ronda já tinha empatado em casa com o Montpellier.