Mackenzie O'Neill, o novo amigo de Messi que só tem 11 anos

Criança inglesa de 11 anos apanhou o craque argentino nas férias, jogou à bola com ele, fez-se amigo do filho e agora contou a história.

Se eram para ser mais umas férias na Antigua e Barbuda, como nos anos anteriores, os planos pecaram por defeito. Antes só um miúdo londrino, Mackenzie O'Neil é agora aquele que jogou à bola na praia com Lionel Messi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo por causa da amizade que criou com o filho do jogador do Barcelona.

"Messi estava na praia com a família e comecei a jogar a poucos metros de onde eles estavam. Depois, o seu pai perguntou se eu queria jogar com eles e durante 45 minutos joguei com Messi e Thiago [o filho]", conta Mackenzie, em entrevista ao jornal "Olé". Com autorização da mãe, claro, a mesma que gravou o vídeo que se tornou viral e que até FIFA partilhou nas redes sociais.

"O grande gesto de Messi" foi só, afinal, um ato normal e natural de um pai de família. "Atuou como um pai normal", acrescenta Mackenzie O'Neill, que ainda nadou com a família Messi.

E agora, até para o ano? "Passo as minhas férias sempre nesta praia, por isso... ", conta o miúdo inglês, numa espécie de convite. Para já, ficam as recordações.

"Despedimo-nos com sorrisos, Messi e a esposa também. Nunca esquecerei".

Compreensível.