Madagáscar espanta todos na CAN

Seleção do país insular mais conhecido pelas praias paradisíacas do que pelo futebol derrotou a Nigéria e vai disputar os oitavos de final da competição.

Com golos de Lalaina Nomenjanahary e Carolus Andriamahitsinoro, o Madagáscar consumou a primeira grande surpresa da 35.ª edição da Taça das Nações Africanas. Estreante na maior competição de seleções do futebol africano, a seleção comandada por Nicolas Dupius derrotou a Nigéria, garantiu o primeiro lugar no grupo e vai estar nos oitavos de final.

Depois de uma vitória e um empate nas duas primeiras jornadas, Madagáscar precisava de ganhar para continuar a fazer história e beneficiou do facto de a Nigéria já estar apurada para somar novo triunfo, com um golo em cada parte. A seleção do Madagáscar ocupa o 108.º lugar no ranking da FIFA...

Pelo caminho ficou a Guiné-Conacri, a quem a vitória sobre o Burundi (2-0) não valeu de nada.