Madagáscar está na CAN pela primeira vez na história

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

A seleção de Madagáscar venceu, esta terça-feira, a Guiné Equatorial, por 1-0, e garantiu presença na Taça das Nações Africanas, em 2019.

Rakotoharimalala foi o autor do golo, que garantiu a presença inédita de Madagáscar na Taça das Nações Africanas, em 2019. O golo do médio da seleção malgaxe, aos 45+2, foi suficiente para Madagáscar se tornar no primeiro país a qualificar-se para a CAN 2019.



Mesmo estando ainda seis pontos em disputa, Madagáscar já garantiu a qualificação, uma vez que a distância para o terceiro classificado do grupo, a Guiné Equatorial, é já de sete pontos.