Madeira Rodrigues abdica do pedido de auditoria

JN Hoje às 17:55, atualizado às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, abdicou do pedido de autoria à aquisição e alienação de direitos económicos e desportivos de alguns profissionais de futebol contratados e vendidos durante o consulado de Bruno de Carvalho, atual presidente dos leões.

O JN teve acesso à carta enviada ao presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, Nuno Silvério Marques. Na nota, Madeira Rodrigues explicou que o pedido ficou inviabilizado por o clube insistir na cobrança de custos acrescidos "relativos ao tempo que os colaboradores do Sporting terão que dispensar nesta auditoria". "Considero esta questão inaceitável porque entendo que o clube, a SAD, e o respetivo presidente da Direção seriam, sem qualquer sombra de dúvida dos principais beneficiados desta auditoria", pode ler-se no documento.

O candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições ainda acrescenta: "Esta sua decisão acaba por inviabilizar o pedido de auditoria forense que fiz e, pela minha parte, teremos que nos limitar a esperar pelos resultados, habitualmente demorados, da investigação do Ministério Público que está a decorrer. Enquanto essa investigação não der frutos a dúvida sobre a honestidade do Presidente do Sporting vai-se manter uma vez que não é possível responder de uma forma rápida e cabal à pergunta: desviou verbas do nosso clube?".