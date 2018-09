Madeira Rodrigues junta-se a Ricciardi nas eleições do Sporting

Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Candidato confirma desistência a favor Ricciardi. Ato eleitoral está marcado para sábado e passa a ter seis rostos na corrida à presidência do clube de Alvalade.

Pedro Madeira Rodrigues juntou-se a José Maria Ricciardi na corrida às eleições do Sporting, confirmou o próprio candidato à estação de rádio TSF: "Juntámos forças", disse Madeira Rodrigues. As duas candidaturas terão chegado a acordo na última madrugada.

Além de Madeira Rodrigues, acompanham o gestor entre quatro e cinco elementos da lista C, provenientes de diferentes áreas, que também passarão a integrar a candidatura de Ricciardi nas eleições para os órgãos sociais do Sporting, marcadas para sábado.

As eleições do Sporting estão marcadas para o próximo fim de semana e contam agora com seis candidatos à presidência: José Maria Ricciardi, Rui Rego, João Benedito, Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira e Dias da Cunha.