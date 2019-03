Madureira e o vídeo para os apanhados: "Por dinheiro nenhum mudava de clube"

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 12:06 Facebook

Líder dos Super Dragões reage, ao JN, ao momento insólito em que foi convidado para chefiar uma nova claque do Benfica.

O vídeo faz furor nas redes sociais e mostra Fernando Madureira, sem ter conhecimento da brincadeira na qual participaram outros elementos dos Super Dragões, a ser desafiado para liderar "a maior claque do mundo", que seria uma fusão entre os No Name Boys e os Diabos Vermelhos (claques do Benfica).

"Passei-me da cabeça. Neste momento, depois de saber aquilo que aconteceu, dá-me vontade de rir. Naquele momento, podia tê-lo magoado a sério. Por dinheiro nenhum mudava de clube, ainda mais para aquele", afirmou, esta quinta-feira, ao JN, o líder da principal claque do F. C. Porto.

A dada altura do vídeo, que é bem aos estilo dos célebres "apanhados", Madureira chega a perder a compostura e, pelas imagens, percebe-se que a coisa podia ter corrido mal para o suposto entrevistador.