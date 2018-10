Mãe de guarda-redes de futsal morre na bancada durante o jogo

JN Hoje às 21:20 Facebook

O jogo da quarta jornada da Série E do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de futsal, entre o GD Vialonga e o Olho Marinho, foi interrompido, no sábado, na sequência da morte, na bancada, da mãe de um dos atletas, Fábio Felgueiras.

A mãe de Fábio Felgueiras caiu inanimada na bancada do Pavilhão Gimnodesportivo do Vialonga. Foram feitos todos os esforços para socorrer a vítima, mas sem sucesso.



O encontro foi interrompido a 11 minutos do final, altura em que o Olho Marinho vencia por quatro bolas a três. O jogo entre o GD Vialonga e o Olho Marinho ficou adiado por prazo indeterminado.