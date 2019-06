Magnus Andersson: "Não concordo com muitas decisões dos árbitros portugueses"

Hoje às 20:37 Facebook

F. C. Porto juntou a Taça de Portugal de andebol ao título de campeão, para celebrar uma "dobradinha" inédita no clube. Uma bela estreia para o treinador dos dragões, Magnus Andersson. O sueco só estranha as arbitragens.

"É difícil para o F. C. Porto fazer a transição dos jogos da Europa para os jogos em Portugal. Não concordo com muitas das decisões do árbitros portugueses. Jogámos dez minutos com cinco jogadores contra seis. Assim é difícil", disse Magnus Andersson, após o triunfo (31-30) sobre o Águas Santas, na final da Taça decorrida esta tarde no Pavilhão Municipal de Sines.

"Foi um jogo muito difícil para nós. Controlámos durante 45 minutos, mas não fiquei satisfeito com a segunda parte, na qual falhámos muitos golos. O importante é que estou orgulhoso da minha equipa e feliz, acima de tudo, pelos jogadores. Fizemos uma grande época e demos um passo importante na afirmação europeia do clube. Quando comecei a trabalhar aqui, em julho, não podia sonhar com uma época tão positiva", adiantou Magnus.

"Agora - rematou o treinador sueco -, o mais importante é descansar, mas claro que no próximo ano queremos ganhar de novo o campeonato e a Taça de Portugal. Com a qualidade destes jogadores, nem podemos pensar de outra maneira. Quanto à Liga dos Campeões, veremos o que podemos fazer. Vai ser uma época de loucos, mas temos uma equipa jovem e espero que aguentem a carga".