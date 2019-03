Magnus Andersson renova até 2022 com o F. C. Porto

Hoje às 16:20 Facebook

Treinador de andebol do F. C. Porto ampliou contrato por mais duas temporadas.

O F. C. Porto oficializou a renovação com o treinador Magnus Andersson. O sueco renovou o contrato que o liga ao F. C. Porto até ao final da época 2021/2022, acrescentando dois anos a um vínculo que terminava no final de 2019/2020.



O treinador sueco chegou ao clube em abril de 2018, mas só na antecâmara da época em curso é que assumiu o comando técnico da equipa de andebol dos dragões.

Na presente época, os dragões lideram o grupo A do campeonato, estão nos quartos de final da Taça de Portugal e perto de carimbar o apuramento para os quartos de final da Taça EHF.