Maia banhada a ouro e prata em ginástica acrobática

Atletas do Acro Clube da Maia triunfaram na Taça do Mundo de ginástica acrobática: "Sensação incrível".

A seleção nacional encheu-se de graça numa modalidade habitualmente dominada por países orientais e do leste europeu, ao conquistar a medalha de ouro em pares femininos e a de prata nos grupos masculinos, nas finais da Taça do Mundo de ginástica acrobática, que decorreu na Bélgica. Ambos conquistaram o Circuito de Taças do Mundo.

"Poder chegar lá e fazer três bons esquemas, limpos, sem problemas e sentir o nosso esforço recompensado é uma sensação incrível", confidenciou Henrique Silva, à chegada a Portugal, ele que, juntamente com Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva, todos do Acro Clube da Maia, apresentaram um exercício de combinado que lhes garantiu o segundo lugar do pódio, apenas atrás da China.