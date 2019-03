Mais de mil adeptos aplaudem regressos de Salvio e Seferovic aos treinos

Hoje às 20:05 Facebook

Mais de mil adeptos assistiram esta quarta-feira ao treino aberto do plantel do Benfica, no Seixal, marcado pelos regressos de Salvio e Seferovic, ainda que de forma condicionada.

Os dois avançados fizeram trabalho de recuperação no ginásio, mas subiram também ao relvado para uma corrida ligeira, sendo brindados com uma forte ovação nas primeiras vezes em que passaram em frente à bancada central do Caixa Futebol Campus, onde, segundo a assessoria de imprensa do clube, estiveram 1.180 adeptos.

A presença do argentino e do suíço animou a assistência num apronto que primou pelas ausências de jogadores lesionados e ao serviço das seleções, no qual apenas dez elementos do plantel principal treinaram às ordens de Bruno Lage: Svilar, Zlobin, Ferro, Grimaldo, Yuri Ribeiro, André Almeida, Corchia, Krovinovic, Cervi e Jonas.

De fora ficaram os lesionados Gabriel, em gestão de esforço, Conti, Tyronne Ebuehi, Fejsa e Jardel, enquanto ao serviço das respetivas seleções estão Zivkovic, Pizzi, Rafa, Rúben Dias, João Félix, Gedson, Jota, Florentino, Samaris e Vlachodimos.

Para colmatar as ausências, Bruno Lage chamou 13 elementos das equipas de formação do clube, aproveitando para rever em ação Daniel Azevedo, Alex Pinto, Simon Ramírez, Jorginho, Diogo Mendes, Bernardo Martins, David Tavares, Benny, Taarabt, Willock, Pedro Henrique e José Gomes, além do júnior Vasco Paciência.

A sessão de trabalho durou cerca de uma hora e foi composta, quase na totalidade, por uma partida disputada entre as duas áreas por duas equipas formadas entre os jogadores disponíveis.

O curto espaço onde decorreu a peladinha proporcionou, naturalmente, muitos golos e intervenções dos guarda-redes, sempre brindados com uma ovação por parte dos adeptos.