O médio Mateus Uribe não estará no treino desta sexta-feira do América, segundo apurou o JN, junto de fonte próxima do jogador. O internacional colombiano ainda não assinou contrato com o F. C. Porto, mas ao que tudo indica isso está por horas

Depois de Marchesín, o sétimo reforço do F. C. Porto para 2019/20 está à vista. O América já terá tudo acertado com o F. C. Porto para a transferência de Uribe, faltando ainda o acordo com o jogador, o que deve acontecer nas próximas horas.