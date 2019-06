Ontem às 23:43 Facebook

A seleção do Mali empatou, esta noite, com os Camarões a uma bola, num jogo particular de preparação para a Taça das Confederações Africanas de 2019 realizado no Qatar. O extremo sportinguista Diaby alinhou de início, enquanto o avançado Marega, do F. C. Porto, não saiu do banco.

O golo maliano foi apontado por Youssouf Koné, aos 22 minutos, com Ekambi a empatar para os camaroneses perto do intervalo. O jogador leonino foi substituído aos 64 minutos.