Mamadou Loum praxado pelo Dragão

Ao primeiro treino no Olival, nesta manhã de sexta-feira, Mamadou Loum foi submetido ao ritual iniciático do Dragão, e já sabe ao que vai: "Quero ganhar. Ganhar sempre e ajudar o F. C. Porto".

"Estou muito contente. Muito feliz por estar aqui. O primeiro treino foi muito bom e encontrei um grupo que me recebeu muito bem e que me ajudou muito. O F. C. Porto é um clube muito grande, as instalações são maravilhosas, quero continuar a evoluir aqui", disse ao Porto Canal o médio emprestado pelo Braga até final da temporada, com opção de compra obrigatória por parte do F. C. Porto.

"O mister Sérgio Conceição é um treinador muito ambicioso, quer ganhar sempre. E eu também sou assim, sou muito ambicioso. Quero ganhar, ganhar sempre. Isso é o mais importante para mim", acrescentou o médio senegalês de 22 anos.

Já às ordens de Conceição, Loum define-se como "um médio defensivo de base" e quer "evoluir e ser um box-to-box".

"Temos de nos adaptar a tudo o que o treinador quiser. Estou aqui para ajudar a equipa, para ajudar o F. C. Porto. Este é o momento certo e o clube certo para eu continuar a crescer", rematou.