Manafá: "É um marco muito grande na minha carreira"

Manafá, reforço do F. C. Porto oficializado esta segunda-feira, considerou a ida para os azuis e brancos como "um marco muito grande na carreira" e salientou o desejo de ser campeão nacional pelos azuis e brancos.

Wilson Manafá trocou o Portimonense, clube que representava desde 2016, pelo F. C. Porto. O luso-guineense, que começou a formação no Oliveira do Bairro Sport Clube, foi oficializado esta segunda-feira e considerou a transferência como "um marco muito grande na carreira".

"O F. C. Porto é um excelente clube, um clube com ambições muito grandes. Estou muito feliz. Sou um jogador rápido, que chega bem à linha de fundo, que ataca bem. Comecei por jogar como extremo e um extremo habitua-se a jogar sempre de um lado e do outro. Depois, foi o treinador António Folha que me adaptou a lateral esquerdo no Portimonense e as coisas foram evoluindo. Tanto posso jogar no lado direito como no lado esquerdo", disse o jogador ao site do F. C. Porto, recordando as palavras de António Folha.

"Deu-me os parabéns, disse-me que vinha para um grande clube, que ia ser bem recebido, como fui, e que ia ser feliz aqui. A adaptação está a ser boa, receberam-me muito bem. É tudo gente boa. Agora, quero ser campeão, quero vencer já a Taça da Liga", concluiu.