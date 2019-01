Manafá oficializado e Lima diz adeus aos relvados

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Num dia em que o F. C. Porto anunciou mais um reforço Lima, ex-jogador do Benfica e do Braga, decidiu pendurar as chuteiras.

F. C. Porto: O clube azul e branco anunciou a contratação de Wilson Manafá, de 24 anos. O luso-guineense, que já esteve às ordens de Sérgio Conceição, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2023.

Chaves: O Chaves confirmou esta segunda-feira a contratação do argentino Gastón Campi. O defesa, de 27 anos, chegou ao emblema flaviense cedido pelo Estudiantes.

Braga: Os guerreiros voltaram a emprestar Stojilkovic. O avançado foi cedido ao Maiorca, da segunda liga espanhola, até ao final da época.

Vitória de Guimarães: Sem espaço nas opções de Luís castro, Victor Garcia foi cedido ao Famalicão, até ao final da época. O clube da Liga Pro fica com opção de compra.

Marítimo: O avançado brasileiro Everton, que rescindiu recentemente com os insulares, foi apresentado como reforço do Al-Muharraq, terceiro classificado da Liga do Bahrein.

Boavista: Gonçalo Cardoso vai mudar-se para o Brugge, que ocupa o segundo lugar no campeonato belga.

Nice: Na porta de saída do Nice - fez apenas 10 jogos esta época e não marcou qualquer golo - Balotteli estará na rota do Marselha. Segundo o "La Provence", o avançado teria um salário de três milhões de euros para os 17 jogos que restam à equipa de Rudi Garcia.

Derby County: O clube que compete na II liga inglesa, anunciou a chegada ao clube do futebolista Ashley Cole, que reencontrará como treinador Frank Lampard, antigo colega de equipa no Chelsea.

Atalanta: Duván Zapata tem sido um dos nomes mais sonantes em Itália e, segundo a imprensa local, o Atalanta terá mesmo recusado uma proposta milionária pelo avançado: o West Ham apresentou uma proposta no valor de 40 milhões de euros e ouviu um "não".

Barcelona: O clube catalão chegou a acordo com Kevin Prince Boateng, jogador do Sassuolo, para assinar até ao final da temporada. Quem o garantiu foi o próprio avançado, que disse mesmo esperar "marcar no Bernabéu".

Lima decidiu colocar um ponto final na carreira. O avançado brasileiro, que passou por Belenenses, Braga e Benfica, anunciou nas redes sociais que, aos 35 anos, decidiu pendurar as chuteiras, na sequência de uma lesão.