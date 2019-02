Manafá titular no F. C. Porto frente ao V. Setúbal. Pepe de fora

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:28 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Vitória de Setúbal em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Manafá e Adrián Lopez são as novidades no onze dos azuis e brancos. Pepe ficou de fora, dando lugar a Manafá. Militão regressa ao centro.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá com os lesionados Aboubakar, Marega, Marius e Brahimi. Do lado dos sadinos, Mikel Agu, Alex Freitas, Zequinha e Rúben Micael, por lesão, não vão a jogo.

Onze do F. C. Porto: Casillas; Manafá, Militão, Felipe e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Otávio; Adrián e Soares

Onze do Vitória de Setúbal: Cristiano; Cascardo, Artur Jorge, Vasco Fernandes e Sílvio; Nuno Valente, Semedo, Mendy e Eber Bessa; Hildeberto e Cádiz.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). O VAR será Rui Oliveira (Porto).