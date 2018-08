Manchester City conquista Supertaça Inglesa

JN Ontem às 18:55 Facebook

O Manchester City venceu, este domingo, o Chelsea, por 2-0, em Wembley. Sergio Aguero apontou os dois golos dos "citizens", sendo que o segundo teve assistência de Bernardo Silva.

O atual campeão inglês Manchester City, orientado pelo técnico Pep Guardiola, conquistou Supertaça de Inglaterra, ao bater o Chelsea no Estádio de Wembley, em Londres, por 2-0.

Sérgio Aguero esteve em grande destaque ao apontar os dois golos do emblema de Manchester, aos 13 e 58 minutos. O internacional português Bernardo Silva fez um passe magistral para o segundo golo do avançado argentino. Com os dois tentos, Aguero tornou-se no primeiro jogador a atingir a marca dos 200 golos no Manchester City.

Os "citizens" conquistaram assim a quinta Community Shield, depois de também a terem vencido em 1937, 1968, 1972 e 2012.