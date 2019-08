Manchester City de Bernardo Silva conquista Supertaça nos penáltis

JN Hoje às 18:22 Facebook

O Manchester City conquistou, este domingo, a Supertaça inglesa, ao vencer o Liverpool nas grandes penalidades (5-4), após a igualdade a um golo no tempo regulamentar.

O avançado inglês Raheem Sterling inaugurou o marcador, aos 12 minutos, mas Matip ,já na segunda parte (77 m), restabeleceu a igualdade e levou a decisão do encontro para as grandes penalidades.



Já da marca dos 11 metros, o médio holandês do Liverpool Wijnaldum, chamado a bater o segundo penálti, permitiu a defesa a Claudio Bravo, que acabou por ser determinante. Com esta conquista os citizens, com o português Bernardo Silva a jogar os 90 minutos e a converter um dos penáltis, conquistaram a segunda supertaça consecutiva.