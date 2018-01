Manchester City e Chelsea avançam na Taça de Inglaterra

Hoje às 18:56 Facebook

O Chelsea, com 3-0 ao Newcastle, e o Manchester City , com 2-0 ao Cardiff, venceram os jogos deste domingo da Taça de Inglaterra e apuraram-se para os oitavos de final da prova.

O City, líder destacado na primeira liga inglesa, foi ao País de Gales derrotar o Cardiff, atual terceiro no Championship (segundo escalão inglês), com golos do belga Kevin de Bruyne (oito minutos) e de Rahem Sterling (37), este com assistência do internacional português Bernardo Silva.

O futebolista luso jogou quase toda a partida e foi substituído aos 89 minutos, pelo espanhol Brahim Diaz, quando a vitória estava praticamente assegurada.

Também não houve surpresas em Stamford Bridge, num duelo de primeira, entre os atuais terceiro e 15.º posicionados. O Chelsea dominou em toda a linha e ao intervalo já ganhava por 2-0.

O belga Michy Batshuay marcou os dois primeiros, aos 31 e 44 minutos, e o espanhol Marcos Alonso fechou, aos 72.

A ronda, ainda com quatro jogos a ir para desempate, fica marcada pela eliminação do Liverpool, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, às mãos do West Bromwich, penúltimo na primeira liga.

Os reds, em quarto no campeonato principal, perderam por 3-2 em pleno Anfield.

O Manchester United, treinado por José Mourinho, goleou por 4-0 no terreno do Yeovil, do quarto escalão, e o Swansea, orientado por Carlos Carvalhal, leva a eliminatória para o País de Gales, com o 1-1 no campo do Notts County (quarto escalão), em jogo em que Renato Sanches se lesionou.