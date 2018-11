Manchester City e UEFA manipularam contratos para contornar fairplay financeiro

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:11 Facebook

Twitter

​​​​​​O jornal alemão "Der Spiegel" revelou mais pormenores sobre o caso divulgado pelo Football Leaks, que envolve o Manchester City e a UEFA.

O Football Leaks divulgou mais um escândalo que envolve o Machester City, patrocinadores e a UEFA. Segundo o jornal alemão "Der Spiegel", existem documentos nos quais se prova que patrocinadores dos Emirados Árabes Unidos investiram dinheiro, de forma ilícita, no emblema inglês, e eliminaram cerca de nove milhões de euros de dívida, em 2013.

A UEFA descobriu que os "cityzens" infringiram as regras em 2014/15, e, em vez de o punir, condenou o clube a uma multa no valor de 50 milhões de euros, sendo que 32 foram suspensos de pagamento. Além desses documentos, a mesma publicação adiantou a existência de emails nos quais revelam o acordo com os patrocinadores dos Emirados Árabes Unidos, que investiam mais dez milhões de euros do que o inicialmente combinado, pago através de "fontes alternativas".