Manchester City está fora da Taça e a culpa é de Will Grigg

O Manchester City foi, esta segunda-feira, eliminado da Taça de Inglaterra após perder (1-0) com uma equipa do terceiro escalão do futebol inglês, em jogo a contar para os oitavos de final a competição.

Com Bernardo Silva no onze, o Manchester City perdeu (1-0), no terreno do Wigan, equipa do terceiro escalão inglês e disse adeus à Taça de Inglaterra.

Num jogo em que a equipa de Pep Guardiola ficou reduzida a dez elementos - Delph foi expulso aos 45 minutos -, Will Grigg, internacional norte-irlandês que motivou um dos cânticos mais mediáticos do Euro 2016, foi o herói da partida, ao apontar o golo da vitória aos 79 minutos.