Manchester City está na final da Taça da Liga

O Manchester City apurou-se esta terça-feira para a final da Taça da Liga inglesa, ao vencer de novo o Bristol City (II escalão), agora por 3-2, com o primeiro golo a resultar de assistência de Bernardo Silva.

O internacional português jogou os 90 minutos e acabou por ter participação direta no primeiro golo do Manchester City, aos 43 minutos. Ao pressionar o lateral-esquerdo do Bristol, o islandês Hordur Magnusson, junto à linha de fundo, a disputa de bola culminou com a queda de ambos, com o internacional português a tocar involuntariamente na bola e a colocá-la à mercê do remate vitorioso do seu colega Leroy Sané.

A vantagem tangencial ao intervalo traduziu as dificuldades do Manchester City face a um adversário que alinha no Championship, e ao qual já tinha vencido na primeira mão por 2-1, mas, no início da segunda parte, o ponta de lança argentino Sergio Aguero aumentou para 2-0, aos 49 minutos, e a questão da eliminatória parecia definitivamente resolvida.

No entanto, o Bristol não baixou os braços e, num assomo de brio, conseguiu reduzir aos 64 minutos por Marlon Pack e igualar aos 90+3, por Aden Flint, estabelecendo o 2-2 que só não foi o resultado final, porque o internacional belga Kevin de Bruyne fechou a contagem, aos 90+5.

Na final, que será disputada no próximo dia 25 de fevereiro, no estádio de Wembley, a equipa orientada por Pep Guardiola aguarda pelo desfecho da partida entre o Arsenal e o Chelsea, que se defrontam na quarta-feira o jogo da segunda mão, após o nulo em Stamford Bridge na primeira mão.