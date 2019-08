Manchester City favorito ao título mas com Liverpool à perna

Hoje às 10:39 Facebook

A edição 2019/20 da Liga Inglesa de futebol arranca já nesta sexta-feira, com o campeão Manchester City a partir como favorito, mas com o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões, a ser um forte concorrente, num campeonato que conta com dois treinadores portugueses na luta pelos lugares europeus.

Os lusos Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, e Marco Silva, do Everton, têm-se destacado na Premier League em equipas com ambições de se intrometerem na luta pelo "Top 6", que garante a presença nas competições da UEFA.

Depois do sétimo lugar no regresso ao primeiro escalão, o "wolves" continua a ser o mais português dos clubes ingleses, com Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota nas fileiras e aos quais se juntaram neste defeso Bruno Jordão e Pedro Neto, que devem atuar nas reservas. Para além destes dois reforços, salienta-se as entradas de Patrick Cutrone e Jesus Vallejo.

No conjunto de Marco Silva, que garantiu a permanência definitiva de André Gomes, também apostou forte no mercado, com as aquisições de Moise Kean e Fabian Delph, entre outros.

Contudo, são os "citizens", treinados por Pep Guardiola e com o internacional português Bernardo Silva como uma das grandes estrelas, os grandes favoritos a repetir o feito do vizinho United, última equipa a conseguir o tricampeonato, em 2008/09, ainda sob o comando de Alex Ferguson. O conjunto de Pep Guardiola manteve a estrutura da época passada, reforçando apenas o já fortíssimo meio-campo, com a contratação do espanhol Rodri ao Atlético de Madrid.

Depois de ter perdido o título em 2018/19 por apenas um ponto, o Liverpool, orientado por Jurgen Klopp, tenta recuperar um troféu que lhe escapa desde 1989/90 e, tal como o Manchester City, manteve a estrutura do ano passado. Campeões europeus, os "reds" apenas trocaram de guarda-redes suplente - Mignolet saiu e Adrián entrou -, mas começaram mal a temporada, com a derrota na Supertaça, frente ao campeão inglês, no desempate por grandes penalidades.

Numa segunda linha de candidatos surge o Chelsea, campeão há três temporadas e vencedor da Liga Europa, agora sob o comando de Frank Lampard, que sucedeu ao italiano Maurizio Sarri, e sem a grande figura dos últimos anos, o belga Eden Hazard, tendo contratado para o lugar o norte-americano Christian Pulisic.

Vice-campeão europeu, o Tottenham continua a querer imiscuir-se na luta pelo título e, ao contrário da última temporada, contratou um jogador, o francês Tanguy N'Dombélé, mantendo os principais jogadores do plantel de 2018/19.

O Arsenal, depois de ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões na época passada, foi dos mais ativos do "big-6" no mercado, com as contratações de Dani Ceballos e, sobretudo, de Nicolas Pépé, um dos melhores jogadores da liga francesa em 2018/19.

Também o Manchester United, que continua a contar com o português Diogo Dalot e foi sexto em 2018/19, fez adições importantes ao plantel, em especial para a defesa com as aquisições de Aaron Bissaka e Harry Maguire, que se tornou o defesa mais caro da história.

De regresso à "Premier League" está o Aston Villa, que foi a segunda equipa a gastar mais em transferências, com cerca de 150 milhões de euros. Além dos "villains", também ascenderam ao principal escalão o Norwich e o Sheffield United.